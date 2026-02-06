Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.
TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kırışık, Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ile Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray da yer aldı.
Ziyarette üniversiteler arası iş birliği imkanları, akademik ve idari süreçlerdeki güncel gelişmeler ile yükseköğretimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.
