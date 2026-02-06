Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:31 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:31
        Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık'tan TOGÜ Rektörü Yılmaz'a ziyaret
        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kırışık, Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Ziyarette rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri ve Prof. Dr. Rasim Koçyiğit ile Genel Sekreter Prof. Dr. Muhittin Demiray da yer aldı.

        Ziyarette üniversiteler arası iş birliği imkanları, akademik ve idari süreçlerdeki güncel gelişmeler ile yükseköğretimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar ele alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

