        Tokat Belediyesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Tokat Belediyesi, şehir genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş: 17.03.2026 - 15:13 Güncelleme:
        Tokat Belediyesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

        Tokat Belediyesi, şehir genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üç farklı mahallede altyapı ve üstyapı düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor.


        Bahçelievler Mahallesi Devran Sokak'ta kaldırım beton yapım çalışmaları sürdürülürken, Hocaahmet Mahallesi Boyunbaba Sokak'ta yeni yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağı genişletiliyor. Güneşli Mahallesi'nde ise parke yol yapımı öncesinde zemin düzenleme ve hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Çalışmalar, mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor. Şehrin dört bir yanında sürdürülen hizmetlerle hem ulaşım konforu artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Tokat'ın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini anlatarak, "Üretken belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışıyor. Planlanan program çerçevesinde kent genelindeki yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza canla başla devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak, şehir estetiğini güçlendirecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        "Eşimle zaten ayrılmıştık"
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Taksici ile katilinin son görüntüleri ortaya çıktı!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"

        Benzer Haberler

        Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat için durmadan çalışıyoruz
        Başkan Yazıcıoğlu: "Tokat için durmadan çalışıyoruz
        Tokat'ta 50 bin TL'lik motosikleti ile 146 bin TL'lik ceza yedi
        Tokat'ta 50 bin TL'lik motosikleti ile 146 bin TL'lik ceza yedi
        Şehit annesi oğlunun anısını odasında yaşatıyor
        Şehit annesi oğlunun anısını odasında yaşatıyor
        Onbeşliler dizisinin galası Tokat'ta yapıldı
        Onbeşliler dizisinin galası Tokat'ta yapıldı
        Tokat'ta evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Tokat'ta evden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 11 zanlı yakalandı
        Tokat merkezli kaçak silah operasyonunda 11 zanlı yakalandı