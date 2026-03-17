Tokat Belediyesinin altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi, şehir genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, üç farklı mahallede altyapı ve üstyapı düzenlemeleri eş zamanlı olarak devam ediyor.





Bahçelievler Mahallesi Devran Sokak'ta kaldırım beton yapım çalışmaları sürdürülürken, Hocaahmet Mahallesi Boyunbaba Sokak'ta yeni yol açma çalışmalarıyla ulaşım ağı genişletiliyor. Güneşli Mahallesi'nde ise parke yol yapımı öncesinde zemin düzenleme ve hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Çalışmalar, mahallelerin ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor. Şehrin dört bir yanında sürdürülen hizmetlerle hem ulaşım konforu artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.



Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri günden bu yana Tokat'ın her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla hareket ettiklerini anlatarak, "Üretken belediyecilik vizyonumuz doğrultusunda ekiplerimiz sahada aktif şekilde çalışıyor. Planlanan program çerçevesinde kent genelindeki yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımıza canla başla devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak, şehir estetiğini güçlendirecek projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.







