        Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin projesi "Genius Olimpiyatları"nda finale kaldı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin hazırladığı projenin ABD'de düzenlenen "Genius Olimpiyatları"nda finalist olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Yiğit Eren Yavi ve Burak Bedestenlioğlu'nun danışman öğretmenleri Yasemin Bağış rehberliğinde "Şeker Pancarı Küspesinden Alev Geciktiricili Kompozit Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi" projesini hazırladığı belirtildi.

        TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında da test edilen projenin, ABD'de düzenlenen ve dünyanın en prestijli proje yarışmalarından biri olan "Genius Olimpiyatları"nda 74 ülkeden 3 bin 254 proje arasından finalist olmaya hak kazandığına dikkati çekilen açıklamada, öğrencilerin proje ile 8-13 Haziran tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

