Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin projesi "Genius Olimpiyatları"nda finale kaldı

Tokat'ın Turhal ilçesinde Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin hazırladığı projenin ABD'de düzenlenen "Genius Olimpiyatları"nda finalist olduğu bildirildi.



Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Turhal Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Yiğit Eren Yavi ve Burak Bedestenlioğlu'nun danışman öğretmenleri Yasemin Bağış rehberliğinde "Şeker Pancarı Küspesinden Alev Geciktiricili Kompozit Isı ve Ses Yalıtım Malzemesi" projesini hazırladığı belirtildi.



TÜBİTAK 2204-A Liselerarası Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında da test edilen projenin, ABD'de düzenlenen ve dünyanın en prestijli proje yarışmalarından biri olan "Genius Olimpiyatları"nda 74 ülkeden 3 bin 254 proje arasından finalist olmaya hak kazandığına dikkati çekilen açıklamada, öğrencilerin proje ile 8-13 Haziran tarihlerinde New York'ta gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edeceği kaydedildi.



