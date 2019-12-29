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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tokat'ta çarşı pazar indirim günleri

İHA

Tokat'ta başlatılan çarşı pazar indirim günleri dolayısıyla kapalı pazar yerinde sebze ve meyve satışlarında indirim yapıldı.

Tokat'ta çarşı pazar indirim günleri

Tokat'ta başlatılan çarşı pazar indirim günleri dolayısıyla kapalı pazar yerinde sebze ve meyve satışlarında indirim yapıldı.
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Çarşı, Pazar, Tokat El Ele İndirim Günleri’nde alışveriş yapan vatandaşları ve esnafları ziyaret etti. Esnafların şehrin en önemli lokomotifi olduğunu belirten Başkan Eroğlu, yerel esnafın kalkınması için belediye olarak her zaman yanlarında olacağını ifade ederek, "Esnaf güçlü olursa, şehirin de güçlü olacaginiz Esnaf daha iyi iş yaparsa şehir daha çok istifade eder. Yerel esnafımızı, yerel sanatkârımızı önemseyen her zaman yanlarında duran bir anlayışla elimizden geleni yaparak bugünlere geldik. Ben de bir esnaf çocuğuyum. Esnaflığın nasıl yapıldığını, evinin nafakasını kazanmak için esnafımızın nasıl mücadele ettiğini bilenlerdenim. Esnaflık toplumsal güzel bir meslek. Günümüz koşullarında mücadeleye devam ediyorlar. Ahi Evran’dan gelen bir gelenekle; eline, diline sahip olan, fikirleri alınan şehrin en önemli kesimidir. Yerelde üretip, yerel de tüketeceğiz, tercihimizi yerel esnafımızdan yana kullanacağız. Asıl görev biz Tokatlılarda; Tokatlı hemşerilerimiz daha ucuza yesin, daha ucuza alışveriş yapsın diye bu güzel çalışmada emeği geçen tüm odalarımıza, dernek başkanlarımıza teşekkür ederim. Rabbim tüm esnaflarımıza hayırlı bol ve bereketli kazançlar nasip etsin” dedi. Daha sonra pazar yerini gezen Başkan Eroğlu, alışveriş yaptı.

TOKAT

29 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:18
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:40
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:22
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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