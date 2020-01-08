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Bu çeşmeden çorba akıyor

İHA

Tokat'ın Turhal ilçesinde soğuk kış günlerinde vatandaşlara çeşmeden sıcak çorba ikram ediliyor.

Bu çeşmeden çorba akıyor

Tokat’ın Turhal ilçesinde soğuk kış günlerinde vatandaşlara çeşmeden sıcak çorba ikram ediliyor.
Turhal Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil çeşmenin musluğundan su değil sıcak çorba akıyor. Osmanlı geleneğinin yaşatıldığı ilçede vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde hizmet veriliyor. Soğuk kış günlerinde bölgenin en büyük pazar yerinde pazarcı esnaflarına, alışverişe gelen vatandaşlara, köylerinden ürünlerini satmak için gelen çiftçilere her hafta farklı bir çorba çeşidi ikram ediliyor. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, her hafta yaklaşık bin kişiye çorba ikram ettiklerini belirterek, “Belediye olarak soğuk havalarda vatandaşlarımıza paylaşma kültürümüzün bir parçası olarak çorba ikramı yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan oldukça güzel dönüşler aldık. Bu anlamda paylaşmanın hazzını yaşayarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz” diye konuştu.

TOKAT

08 Ocak 2020 Çarşamba

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