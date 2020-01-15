Sulusaray'da ilçe halkının bağışları ile müze kuruldu

TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde, Kaymakamlık ve Tarım Müdürlüğü'nün girişimi ve yöre halkının eşya bağışıyla 'Geleneksel Yaşam Müzesi' kuruldu.

Sulusaray ilçesinde, geleneksel yaşamın gelecek nesillere aktarılması amacıyla 'Geleneksel Yaşam Müzesi' kuruldu. Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün girişimi ve yöre halkının eşya bağışıyla 14 köyden toplanan eşyalar, müzede sergilendi. Müzede, küpler, mutfak ve tarım aletleri, radyolar, lüks lambaları, av tüfekleri, dokuma makineleri, kağnı, telefonlar ve bozuk paralar olmak üzere yaklaşık 500 parça yer aldı.

Sulusaray Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalışıyoruz. İşin en güzel tarafı her şey bağışla elde edildi. Burada herkesin bir alın teri, yaşam geçmişi, bütün parçaların bir tarihi ve yaşanmışlığı var. Müzeyi orijinal kılan bu değerli yanıdır. Tamamı, kullanılan eski eserlerdir. Burada tarım aletleri, mutfak, yaşam aletlerimiz var. İnsanların günlük hayatında kullandığı tüm eşyalar müzemizde mevcut" dedi.

Müzede çok değerli parçaların da bulunduğunu ifade eden Kaymakam Baycar, "Bir kahve makinemiz var. Tam tarihi bilinmemekle beraber 300 yıla yakın geçmişi olduğunu düşünmekteyiz. Bunun yanında eski bir tüfeğimiz var. Barutu üsten konuluyor. Ayrı bir mermi koyma yeri yok. Bunun da 250 ile 300 yıllık bir geçmişi olduğunu düşünmekteyiz. Ayrıca hiç çivi kullanılmamış, 200 yıllık bir beşiğimiz var. İlçe esnafı Bahattin Uygun tarafından bağışlanan 300 yıllık olduğunu tahmin ettiğimiz terazimiz var" dedi.

Kaymakam Baycar, meraklıları müzeyi ziyarete davet etti.



TOKAT 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:48

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:38

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.