Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çığ şehidi Osman Karaca, toprağa verildi

DHA

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca (24) memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca (24) memleketi Tokat'ta, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde aramakurtarma çalışmalarına katılan Yukarı Narlıca Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenazesi, Van'daki törenin ardından askeri uçakla Tokat'ta gönderildi. Kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava şartları nedeniyle uçak, Tokat Havalimanı'na iniş yapamadı. Şehidin naaşını taşıyan askeri uçak komşu şehir Sivas´taki Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Şehit Karaca'nın cenazesi buradan karayolu ile memleketi Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesine getirildi. 
Belde meydanında şehit Osman Karaca için kılınan cenaze namazına, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Aslan ve Yusuf Beyazıt, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak,  İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kınay, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ve yakınları ile yaklaşık bin kişi katıldı. Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın cenaze namazını Kocaeli´de imamlık yapan dayısı Bekir Cerit kıldırdı. Şehit Karaca'nın cenazesi, sağanak altında belde mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

TOKAT

06 Şubat 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çığ felaketinde şehit olan Tokatlı asker son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çığ felaketinde şehit olan Tokatlı asker son ...
Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Niksar’da fırtına evin çatısını uçurdu
Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne devrildi
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar ağacı kökünden söktü araçların üstüne ...
Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Tokat'ta kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları ...
Tokat’ta aracın üzerine ağaç devrildi
YEREL HABERLER Tokat’ta aracın üzerine ağaç devrildi
Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına meteoroloji binasının çatısını uçurdu
Tokat’ta şiddetli rüzgar etkili oldu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta şiddetli rüzgar etkili oldu: 2 yaralı
Tokat'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Tokat'a şehit ateşi düştü
Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı
YEREL HABERLER Çığ faciasında şehit olan askerin acı haberi ...
Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti
YEREL HABERLER Makam aracını Emine teyzeye tahsis etti
Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu
YEREL HABERLER Evdeki uyuşturucuyu 'Masha' buldu
Tokat’ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Tokat’ta esrar operasyonu, 1 kişi cezaevine ...
Tahta kaşıklar bebek oldu
YEREL HABERLER Tahta kaşıklar bebek oldu
Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Okullar terkedilmiş köpeklerin yuvası oldu
Selçuklu sultanının 3 oğlunu barıştıran 770 yıllık köprü; Hıdırlık
YEREL HABERLER Selçuklu sultanının 3 oğlunu barıştıran 770 yıllık ...
Tokat’ta, şüpheli valizden kıyafet çıktı
YEREL HABERLER Tokat’ta, şüpheli valizden kıyafet çıktı
Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor
YEREL HABERLER Yoldaki su birikintisi kazaya davetiye çıkartıyor
Köylüler arasındaki anlaşmazlık yolsuz bıraktı
YEREL HABERLER Köylüler arasındaki anlaşmazlık yolsuz bıraktı
Tokat'ta FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Tokat'ta FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
Tokat’ta 5’i öğretmen 16 kişiye FETÖ’den gözaltı kararı
YEREL HABERLER Tokat’ta 5’i öğretmen 16 kişiye FETÖ’den gözaltı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X