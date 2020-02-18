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İftiraya uğrayan ıspanak cep yaktı

İHA

İstanbul ve Tekirdağ'da zehirlenme vakaları sonrasında 1 liraya kadar düşen ıspanağın fiyatı, yükselerek cep yaktı.

İftiraya uğrayan ıspanak cep yaktı

İstanbul ve Tekirdağ’da zehirlenme vakaları sonrasında 1 liraya kadar düşen ıspanağın fiyatı, yükselerek cep yaktı.
Zehirlenme iddialarının ardından fiyatı 1 TL’ye kadar düşen ıspanak fiyatları aradan geçen 3 ayın ardından yükselişe geçti. Hava şartlarının da etkisiyle ıspanak, Tokat’ta marketlerde 5.45 lira, meyve ve sebze pazarlarında ise 45 lira arasında değişen fiyatlarda satılmaya başladı. Manav Ertuğrul Polat, ıspanak fiyatlarında sert düşüşün ardından bugünlerde büyük oranda artış yaşandığını söyledi. Hava şartlarında dolayı ıspanak üretimin azalması nedeniyle fiyatların tavan yaptığını ifade eden Polat, “Bundan birkaç ay önce 2 liraya satamıyorduk, 5 liraya daha rahat satılıyor” dedi.
Polat ise hava şartlarına bağlı olarak ıspanak fiyatlarının yükseldiğini belirterek, “Ispanak üreten bir kişinin 10 dönüm ekili alanı varsa bu 8’e düştü. Açık alanda yetişen ıspanaklar soğuktan yandı. Serada yetişen ıspanaklar güzel onunda fiyatı arttı” diye konuştu.
Marketten sebze meyve alışveriş yapan Fevzi Altun ise ıspanak fiyatları birkaç ay önce 22,5 lira olduğuna dikkat çekip, "Fiyatları uçmuş, bu fiyata ıspanak almam, başka sebze alırım. Ama onların fiyatı da yükselmiş” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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