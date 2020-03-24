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Tekstil fabrikasından çalışanlarına 'koronavirüs' nedeniyle ücretli izin

DHA

Tekstil fabrikasından çalışanlarına 'koronavirüs' nedeniyle ücretli izin


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ın Erbaa ilçesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikası, koronavirüs önlemleri kapsamında üretimi durdurarak 600 çalışanını 13 Nisan'a kadar ücretli izne ayırdı.
Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının Türkiye'de de görülmesinin ardından Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir tekstil fabrikası, önlem olarak üretimini durdurdu. Fabrika yönetimi, Cuma günü itibariyle tüm çalışanlarını 13 Nisan'a kadar ücretli izne çıkardı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışanları ücretli izne ayırdıklarını ifade eden fabrikanın direktörü Mahir Koçali, "Uzak Doğu'da başlayıp sonradan Avrupa´ya ve şimdi de Türkiye´ye sıçrayan Covid-19 pandemisi ile ilgili tüm dünyada birçok önlem alındı. Sokağa çıkma yasakları, AVM´ler gibi bir çok yasak yürürlüğe girdi. Bu tedbirler kapsamında biz fabrika olarak, yönetim olarak bu konuda önlemler almaya dikkat ettik. Türkiye´de virüs olmadan önceki süreçte temizlik ve hijyen kurallarıyla ilgili çalışanlarımızı uyardık. Sosyal alanla ilgili bilgilendirmeler yaptık. Ama virüs Türkiye'ye girdikten sonraki süreçte daha sıkı önlemler almak zorunda kaldık. Bununla ilgili olarak da geçtiğimiz Cuma gününden itibaren 13 Nisan'a kadar tüm çalışanlarımızı ücretli izne çıkardık" dedi.
'SİPARİŞ İPTALLERİ GELMEYE BAŞLADI"
Fabrikaların durmasında yurt dışından aldıkları sipariş iptallerinin de etkili olduğunu ifade eden Koçali, "Bizim OSB´mizde toplamda 6 bin tekstil çalışanı bulunmakta. Bu çerçevede herkes bu önlemleri aldı. Fabrikaları kapatma sürecine girdiler. Bunda etkili olan nedenlerden bir tanesi Covid-19 pandemisinin etkili olması. Bunun yanı sıra buradaki firmaların tamamı uluslararası çalışan firmalar. Bu virüs sebebiyle sipariş iptalleri gelmeye başladı. Bunun önüne geçmek için böyle bir tedbir almak durumunda kaldık" diye konuştu.
Fabrikayı büyütmeyi planlarken çalışmayı durdurmak zorunda kaldıklarını ifade eden Koçali, devletin çalışanları korumak için getirdiği kısa çalışma ödeneğinin 600 günlük bir sigortalılık süresini kapsadığını, bu süreyi karşılamayan çalışanların mağdur olmamaları için yeni bir düzenleme yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2020-03-24 11:56:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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