Kayalıklarda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı

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Yaşar Erkan İÇEN/ZİLE (Tokat), (DHA)TOKAT´ın Zile ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarılıp, sahibine teslim edildi.

Zile ilçesine bağlı Boldacı köyünde hayvancılık yapan Süleyman Meral'ın keçilerinden 4'ü köy yakınlarında otlarken çıktıkları 150 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı.

Meral, bir gün boyunca bulundukları yerden inemeyen keçileri için Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Halat yardımıyla kayalıklara inen ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmayla keçileri kurtardı. Keçiler, Süleyman Meral'a teslim edildi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Yaşar Erkan İÇEN

2020-03-28 13:47:44



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