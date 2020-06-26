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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizde hiçbir iş durmadı"

İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de pandemi sürecinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu: "Ülkemizde hiçbir iş durmadı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de pandemi sürecinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekerek, "Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı" dedi.
Tokat’ta temaslarını sürdüren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesini ziyaret ettikten sonra parti binasına geçti. Basına kapalı yapılan ziyaretler sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Tokat’ta STK temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması” programına katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşma yapan Bakan Karaismaioğlu, Tokat'ta ki yatırımları dile getirerek, “Bizlerde sizler için çalışmaya üretmeye devam edeceğiz. AK Parti hükümetleri döneminde Tokat'a yapılan toplam yatırım miktarı 9.8 milyar TL'ye yaklaşmıştır. Tokat'a yapılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yatırımlarını 5 milyar TL'ye yaklaşmıştır. Tokat'ta 379 kilometresi devlet yolu 325 kilometresi il yolu olmak üzere toplam 704 kilometre yol ağımız bulunuyor. 2003 yılına kadar sadece 16 kilometre bölünmüş yolu olan Tokat, bugün 257 kilometrelik bölünmüş yola sahip. Üzerimizdeki bitümlü sıcak asfalt 16 kilometrede 271 kilometre çık artık. 84 kilometrelik Turhal Tokat Sivas yolunu, 75.5 kilometrelik Erbaa Reşadiye yoluna ve 8 kilometrelik Tokat Çevre yolunu tamamladık. Şehrimizde devam eden 10 adet kara yolu projemiz toplam uzunluğu 370 kilometredir” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, pandemi sürecine değinerek, “Memleketimizin her noktasında çok ciddi çalışmalar var. Bütün dünyada bu salgınla iflas etmiş ülkeler, sistemleri olmasına rağmen ülkemizde hiçbir iş durmadı. Bütün tedbirlerimizi aldık güvenliklerimizi aldık. Şantiyelerimiz devam etti, çalıştı. Bütün üllkemize değer katan projeler ile uğraşıyoruz. Biz de sizleri de bugün burada olmaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Sizin samimiyetinizi misafirperverliğinizi gördükçe biz de Tokat'a neler yapabiliriz onu çabası içerisindeyiz. El birliği ile Tokat’a daha güzel işler yapmanın çabası içerisindeyiz” diye konuştu.
Basına kapalı devam eden toplantı sonrasında Bakan Karaismailoğlu, Tokat Çevre Yolunda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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