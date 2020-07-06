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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta, asansörlü tam otomatik çilek serası kuruldu

DHA

Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), (DHA)TOKAT'ta sera imalatçısı Faik Çalışkan (50), kendi arazisine asansörlü ve tam otomatik çilek serası kurdu. Çalışkan, bu sistem sayesinde olumsuz şartlardan etkilenmeden üretim yapıyor. Sera imalatçısı Faik Çalışkan, Hollanda ve İsrail'de kullanılan asansörlü ve tam otomatik çilek serasını Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde bulunan 5 bin metrekarelik arazisine uyguladı. Hava şartlarına göre üzeri açılabilen serada, kokopit malzeme üzerinde yetiştirilen 115 bin çilek, kurulan sistem sayesinde 10 dakikada sulanıyor. Çilek serasının kendi imalatları olduğunu...

Tokat'ta, asansörlü tam otomatik çilek serası kuruldu

<br>Fatih YILMAZ/TURHAL(Tokat), (DHA)TOKAT'ta sera imalatçısı Faik Çalışkan (50), kendi arazisine asansörlü ve tam otomatik çilek serası kurdu. Çalışkan, bu sistem sayesinde olumsuz şartlardan etkilenmeden üretim yapıyor.<br>Sera imalatçısı Faik Çalışkan, Hollanda ve İsrail'de kullanılan asansörlü ve tam otomatik çilek serasını Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde bulunan 5 bin metrekarelik arazisine uyguladı. Hava şartlarına göre üzeri açılabilen serada, kokopit malzeme üzerinde yetiştirilen 115 bin çilek, kurulan sistem sayesinde 10 dakikada sulanıyor.<br>Çilek serasının kendi imalatları olduğunu belirten Faik Çalışkan, "Tokat'ta sera imalatı yapıyoruz. Kendimize de bir çilek serası yaptık. Şu anda bulunduğumuz sera bin metrekare üzerine kurulu asansörlü sistem dünyada 3 tane. Türkiye'de ise bu sistemi ilk defa biz yaptık. Topraksız tarım dediğimiz kokopitte yetiştiriyoruz. Seramız aynı zamanda asansörlü, otomasyonlu, iklimlendirilmeli. Bulunduğumuz seramızda 115 bin tane çilek bitkimiz var. 1,5 ay önce çileklerimizi ektik. İlk çiçekleri kestik. Şu anda ikinci çiçeklenmemiz oluyor. 15 gün sonra da ürünlerimizi alacağız" dedi. <br>'BÜTÜN KONTROL ELİMİZDE'<br>Seranın tam otomatik olduğunu belirten Çalışkan, "Seramızda iklim kontrol cihazlarımız var. Rüzgar çıktığı zaman tepe açılırlarımız otomatik olarak kendisini kapatıyor. Yağmur sensörlerimiz var. Yine yağmur başladığı zaman otomatik olarak kendisini kapatıyor. Hava normale döndüğü zaman seramız kendini otomatik olarak açmaktadır. Aynı zamanda yukarıda sislemelerimiz var. Nem azaldığı anda içeriye sis veriyor ve içerideki nem oranında dengeleme yapıyor. Bu sistemi sadece bir kişi kontrol ediyor. Ziraat mühendisimizin kontrolünde tek bir kişi, bütün sistemi kontrol edebiliyor. 115 bin çilek dikimi normalde 25 bin, 30 bin dönüm alana yapılırdı. Bizim burada ürünleri diktiğimiz kokopitler suyu yüzde 6 daha fazla tuttuğu için su sarfiyatı ve ilaç sarfiyatı topraktaki gibi olmuyor. Bizim burada ot alma derdimiz yok. Yağmur ve dolu derdimiz yok. Burada bütün kontrol bizim elimizde" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Turhal Fatih YILMAZ<br>2020-07-06 12:53:01<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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