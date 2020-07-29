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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta Roma dönemi köprü hala kullanımda

DHA

Tokat'ta Roma dönemi köprü hala kullanımda


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Irmağı üzerinde bulunan Roma dönemi yapımı köprü, ilçede bugün de aktif olarak kullanılıyor. 
Kuruluşunun antik dönemlere kadar uzandığı öne sürülen Tokat'ın Sulusaray ilçesinden geçen Çekerek Irmağı üzerinde bulunan Roma dönemine ait köprü, yöre halkı tarafından aktif olarak kullanılıyor. Kesin inşa tarihi bilinmeyen ve ilçedeki diğer kalıntılar gibi Roma döneminden kalma olan köprü, her iki kıyıdan itibaren büyük kemere doğru hafif yokuşlu şekildeki mimarisiyle dikkat çekiyor. Yuvarlak, altı kemerli köprünün ortada yer alan iki kemer gözü diğerlerinden daha geniş ve yüksek yapısıyla ayrılıyor. Yapıldığı dönem Sebastapolis adıyla anılan, bugün ise Sulusaray Köprüsü olarak isimlendirilen köprü, ilçe halkı tarafından kullanılıyor.
Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk, tarihi köprünün Roma döneminden kalma olduğunu belirterek, "İlçemizde bulunan tarihi köprü Roma döneminden kalma. Tokat, Yozgat ve Sivas bölgesi olarak Sebastapolis Antik Kenti ve ticari ilişkilerin güçlü olduğu dönemde yapılan ve kullanılan bir köprü. 2006 yılı içerisinde Karayollar Köprüler Dire Başkanlığı tarafından restorasyonu yapıldı. Şu anda da kullanmaktayız. Çekerek Irmağı üzerine kurulmuş olan bir köprü. Daha önceleri bölgesel olarak tek kullanılan köprü, başka bir yerde köprümüz yok. Daha sonraları karayollarımız farklı yerlere köprüler yapmış. Biz bu tarihi köprüyü şu anda da aktif olarak kullanıyoruz" dedi.
 DHA-Genel Türkiye-Tokat / Sulusaray Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL
2020-07-29 09:27:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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