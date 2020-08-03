Düğünden sonra ateşlenen gelinde koronavirüs çıktı

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) -TOKAT'ta, düğünden sonra yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin, Covid-19 testi pozitif çıktı. Gelin, tedaviye alındı.
Kent merkezine bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan Ö.M., Kurban Bayramı öncesinde yapılan düğünle evlendi. Ancak gelin Ö.M. düğünden sonra rahatsızlandı. Yüksek ateş şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne götürülen geline yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Ö.M. tedavi altına alınırken, filyasyon ekipleri, aile üyeleri ile düğüne katılan davetlilere yönelik çalışma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Tokat Halil İbrahim YEL
2020-08-03 17:23:39
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