Adliyede karantina uygulaması

Tokat’ın Artova ilçesinde Hükümet Konağı içerisinde hizmet veren adliye binasının olduğu kat korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre Tokat’ın Artova ilçesinde adliyesinde çalışan bir katibin, filyasyon ekiplerinin çalışması sonrasında korona virüs taşıyıcı olduğunu tespit edildi. Filyasyon ekipleri Artova Adliyesi Yazı İşleri Müdürüne de virüs bulaştığını tespit eden ekipler çalışmalarını tamamlayarak durumu ilçe hıfzıssıhha müdürlüğüne iletti. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte alınan karar sonrasında Hükümet Konağı içerisinde bulunan adliye katı kapatılarak karantina altına alındı. Covid19 testi pozitif çıkan hastaların tedavilerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.