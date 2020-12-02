Bebek arabasından gelen sese anlam veremediler, gördükleri manzara ile şaşırdılar

Tokat’ta, bebek arabasından gelen sese anlam vermeyenler kazı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kentte çarşamba pazarında alış veriş yapanlar bebek arabasından gelen sesle şaşkınlıkları ikiye katlandı. Kaz sesini duyanlar önce şaşırdı, sonra bebek arabasında kazı görünce gülümsemekten kendini almadı. Bebek arabasında taşınan kaz ise sakin bir şekilde yolculuk boyunca çevresini gözledi. Ev hanımı Nurten Yıldırım (63), köylerinde kesmeye aldıkları kazı kolay taşımak için de bebek arabasına koyduklarının söyledi. Kazı bebek arabasında gezdirdiğini ifade eden Yıldırım, “Götürmeyeceğim için daha rahat olduğu için bebek arabasına koydum” diye konuştu. Pazar yerine alışverişe çıkanlar da gördükleri manzara ile şaşırdıklarını kaydetti.

Renkli görüntülerin yaşandığı yolculuktan kısa bir süre sonra sıkılan kaz bebek arabasından dışarı atladı. Kaz, yoluna kucakta devam etti.

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