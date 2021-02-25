Köy köy gezerek, yöresel türküleri kayıt altına alıyor



Fatih YILMAZ/ ZİLE (Tokat), (DHA)- TOKAT'ta, müzik bölümü mezunu Taner Balcanlı (29), elinde bağlaması ile köy köy gezerek, unutulmak üzere olan Tokat türkülerini toplamaya başladı. Kent kırsalında yaşayan aşıkları ziyaret eden Balcanlı, türküleri kitaplaştırıp, gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü mezunu Taner Balcanlı, daha önce duyulmamış Tokat türkülerini derlemek için sırtında bağlaması, elinde çantası ile köy köy geziyor. Ulaştığı türküleri aşıklarla bağlama eşliğinde seslendirerek, notalara döken Balcanlı, bugüne kadar 50'ye yakın bilinmeyen eserin kayıt altına alınmasını sağladı. Balcanlı'nın son yaptığı ziyaretlerden biri, Zile ilçesine bağlı Çakırcalı köyü oldu. Dedesi ve babası gibi aşıklık geleneğini sürdüren Hasan Kurt (57), kendisine miras kalan türküleri Balcanlı ile paylaştı.

Amacının, unutulmaya yüz tutmuş türküleri kayıt altına almak olduğunu söyleyen Taner Balcanlı, "Okul dönemimde, normal hayatımda Tokat'ın aşıklarının lezzetli türkülerinin çoğunu kayıt altında göremedim. Bu da bende merak oluşturdu. Sonra 78 köyde araştırmaya başladım. Çok güzel ezgi ve türkülerin var olduğunu gördüm. Böylece başladım. Tokat'ın tüm köylerini gezerek, bu derleme ve düzenlemeyi yapmayı planlıyorum. Buradaki amacım bu türkülerin nesilden nesle aktarılması" dedi.

'TOKAT, AŞIKLAR ŞEHRİ'

Projeye destek veren Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Halk Bilimi Alanı öğretim üyesi Dr. Muhammet Avşar ise "Bu çalışma, binlerce yıllık kadim Türk tarihinin yaşan efsaneleri olan, yaşayan hazineleri olan aşıkların sözlü olan ürünlerini kayıt altına almak. Yazıya geçirmek için son derece önemli bir çalışma. Tokat, özellikle aşıklar şehridir. Yaşayan aşıkların sözleri, türküleri derlenerek, kültürümüze kazandırılacak. Taner'i de bu konuda destekliyoruz" diye konuştu.

Dededen gelen aşıklık geleneğini devam ettiren Hasan Kurt ise "Bana çevremizde 'Aşık Hasan' derler. Babamın dedesi Katibi. Katibi'nin oğlu Murtaza Kurt. Murtaza Kurt'un oğlu Ali Kurt. Hayatta kalan Ali Kurt. Bir tek hayatta babam kaldı. Bizler torunlarıyız. Bizler de çevremizdeki aşıklardan ne gördüysek o kadar öğrendik. Böyle bir çalışma yapıldığı için de mutluyuz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Zile Fatih YILMAZ

2021-02-25 08:43:18



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