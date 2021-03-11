Elektrik akınıma kapılan kişi hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde elektrik kablosunun kopması sonucu elektik akımına kapılan müteahhit Selami Şenol (57) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, dün Mevlana Mahallesi Aytaç Caddesi’nde meydana geldi. Burada bir inşaatın müteahhitliğini yapan Selami Şenol inşaata beton döküldüğü sırada elektrik akımına kapıldı. Elektrik direğindeki kablonun kopması sonucu akıma kapılıp yaralanan Şenol için olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan Şenol doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.