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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erken doğan buzağıya evlerinde çocuk gibi bakıyorlar

İHA

Erken doğan buzağıya evlerinde çocuk gibi bakıyorlar

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde erken doğan buzağıya evde bebek gibi bakılıyor.
Sulusaray ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Mehmet İpek’in beslediği inek bir ay erken doğum yaptı. Erken doğması nedeni ile ayakta durmakta güçlük çeken buzağıya aile evlerinde bakmaya karar verdi. Leğene yün yatak konularak içine yatırılan buzağı bebek gibi bakılmaya başlandı. Biberonla beslenen buzağı evin neşesi olurken, sevimli halleri ile dikkat çekti.
İlçede hayvancılık yapan Mehmet İpek, buzağının erken doğduğu için yürüyemediğini bu nedenle evde bakmaya karar verdiklerini söyledi. Çocukları gibi sevdikleri buzağıya büyüyene kadar bakacaklarını ifade eden İpek, “Üç gündür sabaha kadar uyutmuyor, ayağa kalkmaya çalışıyor. Dengesini sağlayamıyor, kalkamıyor. Bir süre daha evde bakmaya devam edeceğiz” dedi
2 çocuk annesi Yeter İpek ise buzağıya çocukları gibi baktığını belirterek, “Aynı çocuğumuz gibi oldu. Çok seviyoruz. Yürümek istiyor ama dengesini sağlayamıyor. Biberonla besliyoruz durumu iyiye gidiyor” diye konuştu. Hilal İpek ise bir ay erken doğan buzağın evin bir ferdi olduğunu, gününü tamamlayana kadar evde bakacaklarını kaydetti.

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