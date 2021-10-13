Tokat'ta yük treninin lokomotifinde yangın

Tokat'ta, SamsunSivas seferini yapan yük treninin lokomotifinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre; SamsunSivas seferini yapan 43410 sefer sayılı yük treninin lokomotifi, lojistik şefliği girişine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durumu fark eden makinist Eyüp Çınar treni istasyona gelmeden görevlilere haber verdi. Zile Lojistik ekipleri yangın tüpleriyle bekledikleri istasyonda yavaşlayarak duran trene müdahale etti. Yangın görevlilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

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