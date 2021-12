Başkan Eroğlu'dan, “Birlikte yönetim” modeli vurgusu

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Birlikte yönetim" anlayışı kapsamında vatandaşlarla her daim istişare yaparak karar aldıklarını söyledi.

Tokat’ta mahalle muhtarları, iş insanları ve STK’larla bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 7 yıllık süreci kapsayan çalışmalarını dile getirdi. 2014 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar ve belediye bütçesiyle ilgili sunum yapan Başkan Eroğlu, yapılacak yeni projelerle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Eroğlu, "Bizler bu yola çıktığımızda her daim halkımızla birlikte olacağımızı belirtmiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren "Birlikte yönetim" anlayışını hayata geçirerek, vatandaşlarımızla her daim birlikte karar veriyor, birlikte istişare yapıyoruz. Şeffaf Belediyecilik anlayışını benimsediğimiz 7 yıllık süreçte tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya, onların istek ve taleplerini dinlemeye ve bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz, hayata geçirdiğimiz projelerimizi ve bundan sonra yapacaklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bizim yaptığımız görev iki kanatlıdır. Biri hizmet yapmak, üretmek diğer ise insanlarla hemhal olmak, dertleşmek kısaca dua alabilmektir. Mümkün olduğunca ikisini birlikte götürmeye çalışıyoruz. Daha önceki yıllarda yaptığımız mahalle toplantılarımızı tamamladık. Şimdi ise halkımızla kısım kısım buluşmaya devam ediyoruz, bundan sonra da düzenli bir şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

