Tokat Belediyesine 500 bin liralık ödül

Tokat Belediyesi “Çocuktan Al Haberi” projesiyle 500 bin liralık ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organizesinde “Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” düzenlendi. Tokat Belediyesi “Çocuktan Al Haberi” projesiyle ödül almaya hak kazandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; tamamen çocuk gözüyle bakılarak yapılacak projenin tasarlanması ile ilk olacağını belirterek, ödülü tüm Tokatlı hemşerilerinin adına aldığını ifade etti.

Ankara’da düzenlenen törende Adalet Bakanı Beki Bozdağ ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’inden ödülünü alan Başkan Eroğlu, “Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluşturuyor. Bu proje dahilinde şehrimizde yaşayan çocukların şehir yönetimi ile ilgili daha fazla söz sahibi olabilmelerini hedefledik. Çocuklarımıza imkânlar tanıyıp; onları yaşadıkları sokaklar, mahalleler ile alakalı söz sahibi olmaya davet edeceğiz. İnanıyoruz ki çocukların o sonsuz hayal güçleri sayesinde biz büyüklerin göremediği fikirleri; söz sahibi mahalle başkanı çocuklarımız sayesinde yapılacaklar listemize ekleyip, daha güzel hizmetler sağlayacağız. Aldığımız bu ödül ile çocuk dostu şehirler arasında ki yerimiz tescillenmiş oldu. Tokat’ımızı böylesine güzel bir ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Şehrimiz için her kulvarda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Her mahalleden 4 öğrenci seçilecek

Proje dahilinde il merkezinde bulunan 42 mahalleden 915 yaş kategorisindeki öğrenciler mahallelerini temsil edecek. Her mahalleden 2 kız ve 2 erkek öğrenci olmak üzere 4 öğrenci “Mahalle Başkanı” olarak; her ay toplanacak mecliste taleplerini iletecek. Seçilecek mahalle başkanları, mahallelerinde çocuklara yönelik eksikleri tespit edecek, yapılması istedikleri fikirleri her ay yapılacak toplantılarda diğer mahalle başkanları ile görüşecekler. Uygun görünen ilk 10 fikir ise kendi aralarında seçilecek iki başkan tarafından doğrudan Belediye Başkanı ve Belediye Meclisine iletilecek. İletilen bu konular Tokat Belediyesi’nin öncelikli yapılacaklar listesinde yer alacak.

