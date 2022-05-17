Tokat Belediyesine 500 bin liralık ödül

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat Belediyesine 500 bin liralık ödül

İHA

Tokat Belediyesine 500 bin liralık ödül

Tokat Belediyesi “Çocuktan Al Haberi” projesiyle 500 bin liralık ödüle layık görüldü.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından organizesinde “Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” düzenlendi. Tokat Belediyesi “Çocuktan Al Haberi” projesiyle ödül almaya hak kazandı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu; tamamen çocuk gözüyle bakılarak yapılacak projenin tasarlanması ile ilk olacağını belirterek, ödülü tüm Tokatlı hemşerilerinin adına aldığını ifade etti.
Ankara’da düzenlenen törende Adalet Bakanı Beki Bozdağ ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’inden ödülünü alan Başkan Eroğlu, “Çocuklar bugünkü nüfusumuzun üçte birini, geleceğimizin ise tamamını oluşturuyor. Bu proje dahilinde şehrimizde yaşayan çocukların şehir yönetimi ile ilgili daha fazla söz sahibi olabilmelerini hedefledik. Çocuklarımıza imkânlar tanıyıp; onları yaşadıkları sokaklar, mahalleler ile alakalı söz sahibi olmaya davet edeceğiz. İnanıyoruz ki çocukların o sonsuz hayal güçleri sayesinde biz büyüklerin göremediği fikirleri; söz sahibi mahalle başkanı çocuklarımız sayesinde yapılacaklar listemize ekleyip, daha güzel hizmetler sağlayacağız. Aldığımız bu ödül ile çocuk dostu şehirler arasında ki yerimiz tescillenmiş oldu. Tokat’ımızı böylesine güzel bir ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Şehrimiz için her kulvarda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Her mahalleden 4 öğrenci seçilecek
Proje dahilinde il merkezinde bulunan 42 mahalleden 915 yaş kategorisindeki öğrenciler mahallelerini temsil edecek. Her mahalleden 2 kız ve 2 erkek öğrenci olmak üzere 4 öğrenci “Mahalle Başkanı” olarak; her ay toplanacak mecliste taleplerini iletecek. Seçilecek mahalle başkanları, mahallelerinde çocuklara yönelik eksikleri tespit edecek, yapılması istedikleri fikirleri her ay yapılacak toplantılarda diğer mahalle başkanları ile görüşecekler. Uygun görünen ilk 10 fikir ise kendi aralarında seçilecek iki başkan tarafından doğrudan Belediye Başkanı ve Belediye Meclisine iletilecek. İletilen bu konular Tokat Belediyesi’nin öncelikli yapılacaklar listesinde yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Dağda değil köyde yetişiyor, çiftçinin yüzü gülüyor
Vali Hatipoğlu’dan, "Çiçek göndermeyin, bağış yapın çağrısı” çağrısı
YEREL HABERLER Vali Hatipoğlu’dan, "Çiçek göndermeyin, bağış yapın ...
Erbaa’da trafik yükünü azaltacak proje
YEREL HABERLER Erbaa’da trafik yükünü azaltacak proje
Asırlık yayla göçü başladı
YEREL HABERLER Asırlık yayla göçü başladı
Birlikte kaçtıkları iddiasıyla eşini ve kardeşini vurmuştu; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Birlikte kaçtıkları iddiasıyla eşini ve kardeşini ...
Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdığı anlar ...
Eski havalimanında en uzak mesafeye ok atmak için yarıştılar
YEREL HABERLER Eski havalimanında en uzak mesafeye ok atmak için ...
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu
YEREL HABERLER Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.