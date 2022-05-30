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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havalar ısındı, yılanlar şehir merkezine indi

İHA

Havalar ısındı, yılanlar şehir merkezine indi

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Tokat’ta yılanlar görülmeye başlandı.
Tokat merkezde bir işyerine ve Erbaa ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yılanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya salındı.
Tokat merkezde Niksar yolu kavşağı yakınlarında bir işyerine giren yılan, işyeri sahibinin yılanı farketmesi sonucu itfaiyeye haber verildi. Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri işyerinde bulunan yılanı özel bir aparat yardımı ile tutarak boş bir pet su bidonuna koyarak doğaya salındı.
Erbaa ilçesinde yılan otomobile girdi
Erbaa ilçesinde meydana gelen olayda ise İsmail Tanoba adlı şahıs, İlçeye bağlı Kartosman köyü yakınlarındaki bağ evine gittiğinde aracından birtakım sesler geldiğini farketti. Tanoba bunun üzerine aracını kontrol ettirmek için sanayi sitesinde Mehmet Bulut adlı ustanın tamirhanesine götürdü. Aracın alt kısmında ki kapağı araladıklarında içerde yılan olduğunu farkedince durumu itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden çıkartarak çuvala koyarak doğaya saldılar. Olay anı ise cep telefonu ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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