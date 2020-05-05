Gaziantep'te bin 500 ailenin evine düzenli olarak iftarlık götürülüyor

AA

Tokat'ın Almus ilçesinde kaybolan kadından 5 gündür haber alınamıyor.

Karadere köyündeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen evli ve 4 çocuk annesi Ayşe Savdıç'ı kendi çabalarıyla bulamayan yakınları, güvenlik güçlerine başvurdu.

Jandarma ve AFAD ekiplerinin köy çevresinde ve dere yataklarında yürüttüğü arama çalışmasında Savdıç'a ulaşılamadı. Samsun'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, Almus Barajı'nda su altı ve su üstü aramalar yürütüyor.