Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Tokat'ta bir köy karantinaya alındı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tokat

Turhal İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar üzerine koronavirüslü hasta sayısındaki artış nedeniyle ilçeye bağlı Kat köyü karantinaya alındı. Turhal Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Koronovirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ilçemize bağlı Kat köyünde 30 Temmuz 2020 saat 24.00'den başlamak üzere 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "Doğu Akdeniz" mesajı
GÜNDEMAkar'dan "Doğu Akdeniz" mesajı
Bayram mesajları ve sözleri 2020! En güzel kısa uzun Kurban Bayramı kutlama mesajları... Hayırlı Bayramlar
GÜNDEMEn güzel Kurban Bayramı mesajları 2020
Pınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı
GÜNDEMPınar'ın katiline eşi boşanma davası açtı
TBMM Hazırlık Komisyonu HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'i savunmaya çağırdı
GÜNDEMKomisyon Tuma Çelik'i savunmaya çağırdı
SON DAKİKA HABERİ! Kurban Bayramı için yola çıkanların TEM’de oluşturduğu yoğunluk arttı
GÜNDEMYola çıkacaklar dikkat! TEM'de bayram yoğunluğu
13 yaşındaki kayıp çocuktan sevindiren haber geldi
GÜNDEMKayıp çocuktan sevindiren haber
Arefe günü tatil mi? Arefe günü bankalar açık mı?
GÜNDEMArefe günü tatil mi, bankalar açık mı?
Manisa'nın Soma ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor
GÜNDEMManisa'da korkutan orman yangını
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Azerbaycan mesajı
GÜNDEMCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Azerbaycan mesajı
Burdur'da saman yüklü TIR alev alev yandı
GÜNDEMSaman yüklü TIR alev alev yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X