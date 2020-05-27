Tokat'ta iki öğretmen sokakları gezerek hayvanları besliyor

AA

Tespit edemedikleri yerlerdeki sokak hayvanları için de sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan öğretmenler, kendilerine bilgi verilmesi halinde mümkün olduğunca çok sokak hayvanını beslemek istediklerini belirtiyor.

Atasoy, AA muhabirine, çocukluktan beri hayvan sevgisiyle dolu olarak büyüdüğünü söyledi.

Hayvanlarla ilgilenmenin hoşuna gittiğini dile getiren Atasoy, "Her yaşta mutlaka bir hayvan besledim. Kedi, köpek, kuş gibi. Hayvan sevgisi aileden gelen bir şey. Ayrıca ben bir öğretmenim, öğretmenlik mesleği de tüm canlılar için fedakarlık ve özveri gerektirir." dedi.

Okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatil edilince fırsat buldukça mama alıp çevre köylere gittiğini belirten Atasoy, "Selen Şekerci ile belirlediğim 10-12 alan var, oralara gıda ve su bırakıyorum. Yolda rast geldiğim de oluyor, onlara da su ve yiyecek veriyorum. Yiyecek verdiğimiz köpekler artık arabamızı da bizi de tanıyıp görünce yanımıza koşuyor." diye konuştu.

Atasoy, bulduğu hasta bir köpeği de veteriner arkadaşına ameliyat ettirdiğini anlatarak, "Elimizden geldiğince destek olup sağlık sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Bu bizi mutlu hissettiriyor. Yararlı olabilmek çok güzel." ifadesini kullandı.