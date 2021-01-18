DHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında Niksar ilçesi Mutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Altınsoy (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı, takla atarak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Sevilay Altınsoy (36),çocukları Ahmet Emin (7) ve Zeynep Altınsoy yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Altınsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.