Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil bariyere çarpıp, takla attı. Aracın devrilmesi sonucunda 2 yaşındaki Zeynep Altınsoy hayatını kaybetti, annesi, babası ve kardeşi yaralandı.

Tokat'ta otomobil devrildi: 2 yaşındaki Zeynep öldü, 3 yaralı
DHA

Kaza, saat 15.00 sıralarında Niksar ilçesi Mutluca köyü yakınlarında meydana geldi. Nuri Altınsoy (36) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı, takla atarak devrildi. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Sevilay Altınsoy (36),çocukları Ahmet Emin (7) ve Zeynep Altınsoy yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zeynep Altınsoy yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yanlışlıkla çöpe atılan altınlar için belediye ekipleri seferber oldu
GÜNDEMAltınları yanlışlıkla çöpe attı!
KPSS DHBT sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ÖSYM açıkladı: 2021 KPSS DHBT tarihi...
GÜNDEMKPSS DHBT sınavı ne zaman?
Son Dakika: Hakkari'de çığ düşmesi! Saniye saniye görüntülendi! - Haberler
GÜNDEMHakkari'de faciadan dönüldü!
Son Dakika Haberi: Artvin'da akıl almaz olay! Aracıyla asılı kaldı... - Haberler
GÜNDEMAsma köprüde aracıyla asılı kaldı!
ALES 2 ne zaman yapılacak, sınav tarihi açıklandı! - ÖSYM 2021 ALES 2 sınav tarihi açıklaması
GÜNDEMALES 2 ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi 'Fuat Avni'ye müebbet hapis cezası!
GÜNDEM'Fuat Avni'ye müebbet hapis cezası!
Son dakika haberi! ÖSYM, salgın tedbirleri kapsamında 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı
GÜNDEMÖSYM, 2021'e ertelenen sınav tarihlerini açıkladı
SON DAKİKA! Çocuklarının gözü önünde uyuşturucudan bayıldı - Haberler
GÜNDEMÇocuklarının yanında uyuşturucudan bayıldı!
Son dakika haberi ÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
GÜNDEMÖSYM 2021 sınav takvimi açıklandı
SON DAKİKA! Yeğenine cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı! Davul zurnayla çıktı - Haberler
GÜNDEMKorkunç iddiada akılalmaz olay!