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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta traktör devrildi: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı | Son dakika haberleri

        Tokat'ta traktör devrildi: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

        Tokat'ın Semerci köyünde bahçede bulunan traktörün aniden hareket ederek devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 01:02 Güncelleme: 29.06.2024 - 01:05
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        Tokat'ta traktör devrildi: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
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        Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.

        Merkeze bağlı Semerci köyünde D.E.K. (10), bahçede bulunan traktörün üzerinde oynadığı sırada araç aniden hareket etti.

        AA'nın haberine göre; yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan bahçe duvarından yola düşerek devrilen traktördeki D.E.K. olay yerinde hayatını kaybetti, Y.K. (14) yaralandı.

        Yaralı çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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