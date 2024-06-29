Tokat'ta traktör devrildi: 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Tokat'ın Semerci köyünde bahçede bulunan traktörün aniden hareket ederek devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı
Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu 1 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı.
Merkeze bağlı Semerci köyünde D.E.K. (10), bahçede bulunan traktörün üzerinde oynadığı sırada araç aniden hareket etti.
AA'nın haberine göre; yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan bahçe duvarından yola düşerek devrilen traktördeki D.E.K. olay yerinde hayatını kaybetti, Y.K. (14) yaralandı.
Yaralı çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.