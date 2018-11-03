Tokatspor - Etimesgut Belediyespor rakamlar

Tokatspor ve Etimesgut Belediyespor, 04 Kasım 2018 Pazar günü Türkiye 2.Lig Kırmızı Grup maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:30. 7 puanlı Tokatspor 16. sırada bulunuyor, Etimesgut Belediyespor 9 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Tokatspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Etimesgut Belediyespor son 5 mücadelede 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 462. İddaa'da Tokatspor kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Etimesgut Belediyespor kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Tokatspor son hafta oynanan Diyarbakır B.Ş.Diskispor maçında 0-0 berabere kaldı.

Etimesgut Belediyespor ise Bucaspor karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Tokatspor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Tokatspor, kendi sahasında 2 gol attı, 5 gol yedi.

Etimesgut Belediyespor, dış sahada 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Etimesgut Belediyespor 2 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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