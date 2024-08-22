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        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 32 ilde 173 arsayı açık arttırmayla satacak! TOKİ arsa açık artırma satışı nerede, saat kaçta ve hangi illerde?

        TOKİ 32 ilde 173 arsayı açık arttırmayla satacak! TOKİ arsa açık artırma satışı nerede, saat kaçta ve hangi illerde?

        TOKİ'den arsa satışı müjdesi geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Ankara, İzmir, Kırşehir ve Isparta'nın da aralarında bulunduğu 32 ilde 174 arsayı açık arttırma yöntemi ile satacak. Toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki arsalara yatırım yapmak isteyenler için avantajlı koşullarla satışa çıkarıyor. Peki TOKİ arsa açık artırma satışı nerede, saat kaçta ve hangi illerde? İşte TOKİ arsa satışı detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 13:49 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:52
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) birçok ilde açık attırma ile arsa satışı yapacak. Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. İşte bilgiler…

        TOKİ 32 İLDE 173 ARSAYI AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK

        Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 173 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

        Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.

        İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10:30 saatinde yapılacak.

        Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

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        TOKİ 32 İLDE 173 ARSAYI AÇIK ARTIRMAYLA SATACAK

        Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 32 ildeki 173 arsayı satışa, İstanbul’da bulunan bir rekreasyon alanını da kiraya sundu.

        Muhammen bedeli 6 milyar 652 milyon 259 bin 73 lira olan toplam 6 milyon 887 bin 928 metrekare büyüklüğündeki Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Malatya, Mersin,Muğla, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak ve Van’da bulunan 173 arsa, açık artırmayla satılacak.

        İstanbul’da da bir rekreasyon alanının kiraya sunulacağı açık artırma, 29 Ağustos’ta 10:30 saatinde yapılacak.

        Oturumlar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakyonetim.com.tr" teklif verilebilecek.

        3

        Arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek

        Konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara alıcılar, yüzde 25 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek.

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        Satışa sunulan arsalar arasında Ankara Etimesgut’ta rekreasyon ve konut alanları, Bayburt’ta tarım ve hayvancılık tesis alanları, Diyarbakır’da konut ve ticaret alanları, İstanbul’da konut ve rekreasyon alanları, İzmir’de sanayi depolama alanları ve konut alanları bulunuyor.

        Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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