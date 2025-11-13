Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak? TOKİ 100 bin konut İstanbul Anadolu - Avrupa yakasının hangi ilçelerinde inşa edilecek?

        TOKİ 500 bin konut hangi ilçelerde yapılacak? Semt haritası açıklandı!

        Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut hamlesi için süreç hızla ilerliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yılın başında valiliklere gönderdiği talimatın ardından illerde uygun alanlar tek tek belirlendi. Nüfus yoğunluğu ve altyapı olanaklarına göre planlanan projede 1+1 ve 2+1 tipinde, 55 ile 80 metrekare arasında değişen yatay mimarili konutlar inşa edilecek. Kura süreci yaklaşırken gözler özellikle İstanbul'da yapılacak konutların hangi ilçelerde yükseleceğine çevrildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 22:48 Güncelleme: 14.11.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde detaylar netleşmeye başladı. Hazine ve belediye mülkiyetindeki, ulaşım ve altyapıya yakın arazilerin değerlendirilmesiyle birlikte illere göre konut kontenjanları ve inşaat sahaları belirlendi. Proje kapsamında, modern ve afetlere dayanıklı standartlarda 1+1 ve 2+1 daireler vatandaşlara sunulacak. Başvuru sürecinin devam ettiği günlerde, özellikle İstanbul’da konutların hangi ilçelerde yapılacağı ve ödeme planlarının nasıl şekilleneceği büyük merak konusu. Detaylar haberimizde...

        2

        İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        3

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        5

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        6

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

        TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
        TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Mürted Hava Üssü'nde şehitlerimizi uğurluyoruz
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Zehirlenme faciasında anne de hayatını kaybetti!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        22 ilde Orkinos Operasyonu! 138 gözaltı!
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Kripto para borsasına kayyum atandı
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Gayrimenkul satışında rekor
        Gayrimenkul satışında rekor