        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 500 bin konut nereye yapılacak? TOKİ 100 bin konut İstanbul'da hangi ilçelere inşa edilecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesi il ve ilçe dağılımı

        TOKİ 500 bin konut nereye yapılacak? İşte TOKİ 500 bin konut il ve ilçe dağılımı

        Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için geri sayım sürüyor. İstanbul'dan Antalya'ya birçok büyükşehirde hangi ilçelerin projede yer alacağı merak edilirken, 55 ila 80 metrekare arasında değişen konut seçenekleri başvuru sahiplerinin ilgisini çekiyor. Peki, TOKİ 500 bin konut nereye yapılacak? İşte detaylar...

        Giriş: 28.11.2025 - 20:34 Güncelleme: 03.12.2025 - 07:31
        1

        TOKİ’nin 500 bin sosyal konut atağında şehir şehir hazırlıklar hızlanıyor. Bakanlığın sahadaki incelemeleri sonucunda uygun arazilerin belirlenmeye başlamasıyla gözler, projeye dahil edilmesi beklenen yeni yaşam alanlarına çevrildi. Büyükşehirlerde hangi bölgelerde modern, düşük maliyetli 1+1 ve 2+1 dairelerin yükseleceği merak konusu olurken, fizibilite çalışmaları tamamlanan ilçe listeleri başvuru sürecini yakından takip eden vatandaşlarda heyecan yaratıyor. İşte merak edilenler...

        2

        İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        3

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        5

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        6

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

