TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller açıklandı mı?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin yeni sosyal konutun çok yakında milletle buluşturulacağını duyurdu. TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek. Bu kapsamda TOKİ tarafından ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar üretilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller belli mi? İşte, TOKİ sosyal konut projesinden son durum
Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı yatırımlarından biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ 500 bin konut başvurusu e-devlet üzerinden alınacak. Yakın zamanda kontenjan ve proje şartları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurusunda ilan edilmesi bekleniyor. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi
TOKİ SOSYAL KONUT PTOJESİNDE SON DURUM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı. Evlerin taksitlerinin 6 bin 750 liradan, satış fiyatlarının ise 1.8 milyon liradan başlayacağını duyuran Erdoğan yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışların yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak."
"Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak."
"Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak."
"(Kiralık Konut Uygulaması) İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız"
"Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.
YÜZYILIN KONUT PROJESİNİN DETAYLARI
81 ile 500 bin konut yapılacak
Evler 1+1 ve 2+1 olarak inşa edilecek
İlk teslimler Mart 2027'de yapılacak
6 bin 750 lira taksitle, 240 ay vade
Öncelik evi olmayan vatandaşlara verilecek
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kuraların bu yılın aralık ayında çekileceğini ilk teslimlerin ise mart 2027'de yapılması planlandığını açıkladı
SATIŞ FİYATI VE TAKSİTLER BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1.8 milyon liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli, güvenli şekilde ev sahibi olacak. Olağandışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşın konuta erişiminin önüne açacağız. Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, inşaatın da startını vereceğiz. Kuralar Aralık ayında çekilecek. İlk teslimler Mart 2027'de gerçekleşecek." dedi.