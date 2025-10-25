Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU: 2025 TOKİ 500 bin sosyal konut şartları nedir, başvurular ne zaman başlayacak, ödeme planı nasıl, hangi illerde yapılacak?

        TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu ne zaman? TOKİ sosyal konut başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller açıklandı mı?

        TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru tarihleri araştırılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin yeni sosyal konutun çok yakında milletle buluşturulacağını duyurdu. TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut üretilecek. Bu kapsamda TOKİ tarafından ilk kez İstanbul'da kiralık konutlar üretilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut başvurusu başladı mı, başvuru şartları, ödeme planı ve yapılacak iller belli mi? İşte, TOKİ sosyal konut projesinden son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2025 - 00:14 Güncelleme: 25.10.2025 - 00:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı yatırımlarından biri olan TOKİ 500 bin sosyal konut başvuruları için geri sayım başladı. Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ 500 bin konut başvurusu e-devlet üzerinden alınacak. Yakın zamanda kontenjan ve proje şartları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı duyurusunda ilan edilmesi bekleniyor. İşte, 2025 TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılı bilgi

        2

        TOKİ SOSYAL KONUT PTOJESİNDE SON DURUM

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı. Evlerin taksitlerinin 6 bin 750 liradan, satış fiyatlarının ise 1.8 milyon liradan başlayacağını duyuran Erdoğan yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışların yapılacağını söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak."

        "Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak."

        "Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak."

        "(Kiralık Konut Uygulaması) İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız"

        "Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

        YÜZYILIN KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

        81 ile 500 bin konut yapılacak

        Evler 1+1 ve 2+1 olarak inşa edilecek

        İlk teslimler Mart 2027'de yapılacak

        6 bin 750 lira taksitle, 240 ay vade

        Öncelik evi olmayan vatandaşlara verilecek

        3

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan kuraların bu yılın aralık ayında çekileceğini ilk teslimlerin ise mart 2027'de yapılması planlandığını açıkladı

        4

        SATIŞ FİYATI VE TAKSİTLER BELLİ OLDU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1.8 milyon liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Yani vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli, güvenli şekilde ev sahibi olacak. Olağandışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Aynı zamanda döngüsel sosyal konut modeliyle her yıl daha fazla sayıda vatandaşın konuta erişiminin önüne açacağız. Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlıyor, inşaatın da startını vereceğiz. Kuralar Aralık ayında çekilecek. İlk teslimler Mart 2027'de gerçekleşecek." dedi.

        İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl görüntülenir?
        İŞKUR Gençlik Programı sonuçları nasıl görüntülenir?
        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        "Putin'in parası ve askerleri tükeniyor"
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Avrupa'da Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko!
        Filistinli gruplar anlaştı
        Filistinli gruplar anlaştı
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında 5 sanığa tahliye
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        Gerald R. Ford bölgeye konuşlanacak
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        İzmir'de dehşet! Anne, baba ve oğulları ölü bulundu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Türk Telekom’da yeni CEO Ebubekir Şahin oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!