TOKİ SOSYAL KONUT PTOJESİNDE SON DURUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"na katıldı. Evlerin taksitlerinin 6 bin 750 liradan, satış fiyatlarının ise 1.8 milyon liradan başlayacağını duyuran Erdoğan yüzde 10 peşinat, 240 ay vadeyle satışların yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konutlarımız bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşmeleri 3 yılı kapsayacak."

"Projeye başvuru yapmak isteyen deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak."

"Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak."

"(Kiralık Konut Uygulaması) İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız"

"Vatandaşlarımız uzun vadeli, düşük taksitli ve güvenli bir şekilde ev sahibi olacak. Olağan dışı artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız" ifadelerine yer verdi.

YÜZYILIN KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

81 ile 500 bin konut yapılacak

Evler 1+1 ve 2+1 olarak inşa edilecek

İlk teslimler Mart 2027'de yapılacak

6 bin 750 lira taksitle, 240 ay vade

Öncelik evi olmayan vatandaşlara verilecek