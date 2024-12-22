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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 51 ilde 607 arsa satışı açık artırma tarihleri, arsanın yer aldığı iller, ödeme planı, satış adresi

        TOKİ 51 ilde 607 arsa satıyor: Açık artırma ne zaman yapılacak ve arsalar hangi ilde?

        TOKİ, Aralık ayı boyunca 51 ilde toplam 607 arsayı satışa sunuyor. İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek açık artırmaya çevrim içi olarak da teklif verilebilecek. Gerçek ve tüzel kişilerin katılımına açık olan müzayedeye katılım teminatı ödenmesi gerekiyor. Peki, TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? İşte, satışla ilgili merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 13:38 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:38
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        TOKİ, 51 ilde toplam 607 farklı arsayı satışa sunuyor. Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek satışlarda, yüzde 25 peşinat ödemesi yapıldıktan sonra kalan tutar 24 ay vadeyle ödenebilecek. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelere çevrim içi katılım da mümkün olacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman gerçekleşecek ve hangi illerdeki arsalar satışa çıkacak? İşte, konuyla ilgili detaylar ve merak edilenler...

        2

        TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ arsa satışı iki gün sürecek. Tarihler ve il dağılımları şöyle;

        24 Aralık 2024 saat 10.30: Mardin, İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Bursa, Edirne, İzmir, Aydın, Muğla, Düzce, Ankara, Antalya, Malatya, Adana, Elazığ.

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        25 Aralık 2024 saat 10.30: Van, Bitlis, Kocaeli, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Aksaray, Ağrı, Amasya, Tekirdağ, Kırklareli, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Tokat, Erzincan, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kahramanmaraş, Samsun, Osmaniye, Bilecik, Batman, Eskişehir, Yozgat, Yalova, Trabzon, Sivas, Şanlıurfa, Kütahya, Konya, Karaman, Ardahan, Mersin.

        4

        TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

        Arsa satışı Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        Açık artırmaya çevrim içi katılım da sğalanabilecek.

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        TOKİ 51 İLDE 607 ARSA SATIŞI ÖDEME PLANI

        TOKİ, arsa satışı kapsamında alıcılara yüzde 25 peşin kalanını ise 24 ay vade ödeyebilecekleri bir ödeme planı sunuyor.

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