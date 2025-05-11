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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 53 ilde 157 konut ve 200 iş yeri satışı (357 gayrimenkul) tarihi ve saati nedir, ödeme planı vade ve peşin seçenekleri neler?

        TOKİ 53 ilde 357 gayrimenkul satıyor: TOKİ gayrimenkul satışı nerede ve ne zaman?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 53 ildeki toplam 357 taşınmazı satışa çıkarıyor. Satışa sunulan portföyde 157 konut ve 200 iş yeri yer alıyor. İki gün sürecek açık artırmalar, hem fiziki ortamda hem de çevrim içi olarak eş zamanlı şekilde gerçekleştirilecek. İstanbul ve Ankara'da yapılacak ihalelere, internet üzerinden de teklif verilebilecek. Açık artırmaya katılım sağlamak isteyenlerin, belirlenen tutarda teminat yatırması gerekiyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 09:58 Güncelleme: 11.05.2025 - 09:58
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde yer alan toplam 357 taşınmazı satışa sunuyor. Konut ve iş yerlerinin alıcıları, İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek açık artırmalarla belirlenecek. Katılımcılar, dilerlerse açık artırmalara çevrim içi olarak da katılabilecek. Açık artırmaya katılım sağlamak isteyenlerin en az 50 bin TL’lik teminat bedelini yatırmaları gerekiyor. Peki, satışlar hangi tarihlerde ve hangi adreslerde gerçekleştirilecek? İşte detaylar...

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        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?

        TOKİ 357 gayrimenkulü saat 14-15 Mayıs 2025 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak. Müzayede şu adreslerde gerçekleşecek;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

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        TOKİ 357 GAYRİMENKUL NEREDE YER ALIYOR?

        Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Antalya, Konya, Mersin, Ankara, Niğde, Çorum, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Kırıkkale, Amasya, Trabzon, Samsun, Kastamonu, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Muş, Van, Kars, Bitlis, Diyarbakır, Adana, Tunceli, Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Yalova, Burdur, Afyonkarahisar, Isparta, Gaziantep, Aksaray, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Bartın, Giresun, Uşak, Burdur.

        4

        KATILIM TEMİNATI TUTARI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 799.999.- TL’ye kadar olanlar için 50.000 TL,

        Muhammen bedeli 800.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000 TL,

        Muhammen bedeli 1.500.000 - 3.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000 TL,

        Muhammen bedeli 3.500.000.- 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 500.000 TL

        Muhammen bedeli 5.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 750.000 TL katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.

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        TOKİ 53 İLDE 357 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade seçeneği sunulurken; iş yerleri için yüzde 15 peşin, 60 ay vade imkânı veriliyor.

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