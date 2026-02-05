Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 4 bin 370 konut TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Afyonkarahisar 4 bin 370 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Afyonkarahisar kura çekimi 5 Şubat 2026 Perşembe günü yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ile Afyonkarahisar'da inşa edilecek 4 bin 370 sosyal konutun hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 15:47 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Afyonkarahisar projeleri için kura çekimi gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan ve canlı olarak yayınlanan hak sahibi belirleme kurası sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 4 bin 370 konutun asil ve yedek listeleri belli oldu. TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 5 Şubat 2026 TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda yapıldı.

        Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası sonucunda 4 bin 370 konutun hak sahipleri belli oldu.

        3

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Afyonkarahisar kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        AFYONKARAHİSAR’IN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        Merkez: 900

        Merkez Beyyazı: 50

        Merkez Çayırbağ: 50

        Merkez Fethibey: 79

        Merkez Gebeceler: 79

        Merkez Işıklar: 50

        Kocatepe: 110

        Merkez Nuribey: 94

        Merkez Sülümenli: 50

        Başmakçı: 79

        Bayat: 79

        Bolvadin: 100

        Bolvadin Dişli: 63

        Çay: 50

        Çay Pazarağaç: 50

        Çobanlar: 80

        Çobanlar Kocaöz: 63

        Dazkırı: 63

        Dinar: 100

        Dinar Haydarlı: 6

        Dinar Tatarlı: 63

        Emirdağ: 200

        Emirdağ Gömü: 103

        Emirdağ Davulga: 50

        Evciler Gökçek: 47

        Hocalar: 50

        İhsaniye: 79

        İhsaniye Döğer: 163

        İhsaniye Gazlıgöl: 63

        İhsaniye Kayıhan: 79

        İhsaniye Yaylabağı: 63

        İscehisar: 79

        İscehisar Seydiler: 63

        Sandıklı: 190

        Sandıklı Akharım: 79

        Sinanpaşa: 100

        Sinanpaşa Akören: 63

        Sinanpaşa Düzağaç: 63

        Sinanpaşa Kılıçarslan: 63

        Sinanpaşa Kırka: 35

        Sinanpaşa Küçükhüyük: 63

        Sinanpaşa Serban: 50

        Sinanpaşa Tınaztepe: 100

        Sultandağı: 60

        Şuhut: 150

        6

        YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
