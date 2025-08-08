TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru ekranı: TOKİ başvuru tarihi ve şartları belli oldu mu?
Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ'nin 250 bin sosyal konut projesi, büyük ilgiyle takip ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde hayata geçirilecek dev proje için gözler başvuru tarihlerine çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sürerken, "TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte TOKİ 250 bin sosyal konut başvuru ekranı...
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi, milyonlarca kişinin gündeminde. 81 ilde eş zamanlı olarak inşa edilecek konutlar için başvuru sürecine ilişkin gelişmeler yakından izleniyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan açıklamaların ardından, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapılacağı ve sürecin ne zaman başlayacağı konusu en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. İşte güncel bilgiler...
TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “250 Bin Sosyal Konut Projesi,” Türkiye genelinde uygun fiyatlarla vatandaşlara modern ve konforlu evler sunmayı amaçlıyor. Bu proje kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinde uygun fiyatlı, taksitlerle ödenebilen sosyal konutlar inşa ediliyor.
Projenin temel hedefi, özellikle gelir düzeyi düşük ve orta seviyede olan ailelere kira öder gibi ev sahibi olma imkanı sağlamak. TOKİ sosyal konutları, uygun ödeme planları ve uzun vadeli taksitlerle dar gelirli vatandaşlar için cazip bir seçenek haline geliyor.
TOKİ 250 BİN KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 250 bin konut e-devlet başvuru ekranı açılmadı. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
TOKİ 250 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEME PLANI AÇIKLANDI MI?
TOKİ’nin 250 bin sosyal konut projesi başvuru şartları henüz açıklanmadı. Şartlar belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
TOKİ 250 bin konut projesinin başvuruları başladığında ödeme planına ilişkin bilgilerin de duyurulması bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.
BAKAN KURUM'DAN TOKİ SOSYAL KONUT AÇIKLAMASI
Bakan Kurum'un 250 bin konut projesi ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;
"Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak.
Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."
"Daha önceki projemizde evi olmayan 18 yaşını doldurmuş arkadaşlarımıza böyle bir kontenjan ayırdık. İnşallah şimdi yeni çalıştığımız yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla vatandaşımıza sunacağımız projeden de gençlerimize yine kontenjan ayıracağız. 18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Yani bu çok önemli bir avantaj. Bunun dışında da tüm Türkiye'de biliyorsunuz bu projeleri yürütüyoruz. Sosyal konut anlamında bugüne kadar 1,5 milyon sosyal konutu ülkemizde 81 şehrimize kazandırdık. İnşallah buna yenilerini eklemeye devam edeceğiz."