        Haberler Bilgi Gündem TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu? TOKİ başvuru parası geri alınıyor mu? TOKİ 5000 lira (5 bin TL) başvuru parası geri yatacak mı?

        TOKİ başvuru ücreti iade ediliyor mu?

        TOKİ başvuru ücreti iadesi, sosyal konut projelerine başvuruların başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen projelere katılan ancak kurada ev sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları 5 bin TL'lik ön başvuru ücretinin geri ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2025 - 22:40 Güncelleme: 12.11.2025 - 22:40
        ABONE OL
        1

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) sosyal konut başvuruları yoğun ilgiyle devam ederken, en çok merak edilen konulardan biri de 5 bin TL’lik başvuru ücretinin akıbeti oldu. Kurada adı çıkmayan vatandaşlar, yatırdıkları tutarın geri iade edilip edilmeyeceğini ve paranın hangi tarihte hesaplara yatacağını araştırıyor. İşte, TOKİ başvuru ücreti iadesine dair merak edilen ayrıntılar...

        2

        TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ İADE EDİLİYOR MU?

        Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir.

        3

        İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

        4

        İADE EDİLEN ÖDEMEDE KESİNTİ OLUR MU?

        TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Vatandaşların yatırdığı 5 bin TL’si tam olarak geri iade edilir.

        5

        Projeye başvuru bedeli olarak 5 bin TL alınıyor. Başvuru sahipleri arasında “Hak Sahibi Belirleme” kurası çekilecek. Konut Belirleme Kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tipleri ise şöyle:

        1- Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine: 2+1 tipi (65m²)

        2- Gazi (Kıbrıs, Kore) Vatandaşlarımıza: 2+1 tipi (65m²)

        3- En az %40 Engelli Vatandaşlara: 2+1 tipi (65m²)

        4- Emekli Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

        5- 3 ve Daha Fazla Çocuklu Ailelere: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

        6- Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlara: 1+1 tipi (55 m2)

        7- Diğer Alıcı Adaylarına: 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

