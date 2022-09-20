TOKİ'DE TAKSİT ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Hak sahiplerine konutlar; %10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacaktır.

Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Öte yandan 2019 yılında yüzde 19.38 olan memur zammı, eve yüzde 10, 2022 yılında ise yüzde 72.64'lük artışa karşılık sadece yüzde 25 olarak yansıdı