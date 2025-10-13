TOKİ'den uygun fiyatlı kiralık konutlar geliyor: Sistem nasıl işleyecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda duyurduğu yeni projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da ilk kez TOKİ eliyle kiralık sosyal konut projesi başlatıyor. "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek; İstanbul'da bu konutların bir kısmı kiralık olarak tahsis edilecek. İşte, TOKİ'nin 500 Bin Sosyal Konut Projesi hakkında merak edilenler…
TOKİ 500 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİ NEDİR?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek.
500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Böylece, Türkiye'de ilk kez kiralık sosyal konut kampanyası hayata geçmiş olacak.
TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİNDE KİRAYA VERME UYGUMALASI NASIL OLACAK?
Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.
Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak.
Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.
Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.
HAK SAHİPLERİ NASIL BELİRLENECEK?
TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak.
BELİRLENEN KESİMLER İÇİN ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK
Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak projede şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak.