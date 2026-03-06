500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri il il devam ediyor. 6 Mart 2026 Cuma günü Hatay projelerinin kura çekimi gerçekleştirildi. Merkez, Altınözü, Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Payas, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde toplam 13 bin 289 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ Hatay kura sonuçlarına e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden erişebilecek. İşte TOKİ Hatay kura sonuçları asil/yedek isim listesi sorgulama ekranı…