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TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri için heyecan dorukta!

TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri heyecanla bekleniyor. İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri ilçelerinde yapılacak TOKİ konutları için başvuruda bulunanlar merakla TOKİ İstanbul kura çekim tarihlerini araştırıyor. İşte merak edilen detaylar...

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  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri açıklandı mı? Silivri, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Arnavutköy TOKİ kura tarihleri

    TOKİ Silivri, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Arnavutköy kura çekimleri ne zaman? TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Silivri, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Arnavutköy ilçelerindeki konut projelerine başvuranlar merak içerisinde kura tarihlerini araştıryor. Peki, TOKİ İstanbul kura tarihi ne zaman? İşte merak edilen detaylar...
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri açıklandı mı? Silivri, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Arnavutköy TOKİ kura tarihleri

    BAŞAKŞEHİR, ARNAVUTKÖY, ESENLER, ÇATALCA, SİLİVRİ, TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    TOKİ İstanbul kura çekimi; Başakşehir, Arnavutköy, Esenler, Çatalca, Tuzla ve Silivri ilçelerinde toplamda 50 bin konutu kapsıyor.

    Henüz İstanbul TOKİ kura çekim tarihi belli olmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleme yapacağız.

     
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri açıklandı mı? Silivri, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Arnavutköy TOKİ kura tarihleri

    TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA TAMAMLANACAK

    Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

    Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

     
  • TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri açıklandı mı? Silivri, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Arnavutköy TOKİ kura tarihleri

    TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

    2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı.

    Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

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