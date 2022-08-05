İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesinde yapılan 2+1 ve 3+1 olmak üzere 199 konut satışa sunuluyor. İzmir TOKİ kura çekilişi saat 14:00 itibariyle yapılacak. Sonuçların netleşmesiyle birlikte İzmir TOKİ kura çekilişi isim listesi haberimizde yer alacak.

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.