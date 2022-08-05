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TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi | İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekiliş sonuçları, ucuz konut projesi ile ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ İzmir Kemalpaşa çekilişi bugün gerçekleştirilecek. İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesi 2+1 ve 3+1 olmak üzere toplamda 199 adet konut kuraları çekilecek. İşte, TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi...

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  • TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi | İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları isim listesi açıklanıyor. Başvuruları 25 ile 29 Temmuz günleri arasında alınan TOKİ İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesinde yapılan konutların kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kura, dar ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı tanıyan TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte, 2022 TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi....
  • TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi | İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    KEMALPAŞA ÇAMBEL İZMİR TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

    Başvuruları 25-29 Temmuz günleri arasında alınan İzmir TOKİ kura çekiliş sonuçları 5 Ağustos Cuma günü saat 14:00'da yapılacak.

    TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi | İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    İzmir Kemalpaşa ilçesi Çambel mahallesinde yapılan 2+1 ve 3+1 olmak üzere 199 konut satışa sunuluyor. İzmir TOKİ kura çekilişi saat 14:00 itibariyle yapılacak. Sonuçların netleşmesiyle birlikte İzmir TOKİ kura çekilişi isim listesi haberimizde yer alacak.

    İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TOKİ İzmir kura çekilişi sonuçları isim listesi | İzmir Kemalpaşa 2+1 3+1 199 adet konut TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak?

    İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SATIŞ TAKVİMİ

    İzmir Kemalpaşa Çambel Mahallesi satış takvimi şu şekilde:

    Alıcı Olmayanların Başvuru İade İşlemlerinin Başlaması 9 Ağustos 2022

    Sözleşme İmzalanması 15 – 31 Ağustos 2022

    Yedek Hak Sahiplerinin Sözleşme İmzalama Programı 05 – 09 Eylül 202

    Asil Hak Sahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi 02 Eylül 2022

    Yedek Haksahiplerinden Sözleşme İmzalamayanların Başvuru Bedellerinin İadesi 13 Eylül 2022

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