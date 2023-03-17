TOKİ Kırklareli Merkez arsa kura sonuçları ve isim listesi sorgulamaları artış gösterdi. Gözler Konya Merkez arsa kuralarına çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ arsa kuralarının başladığını açıklamıştı. İşte, Kırklareli TOKİ arsaları ile 500 müstakil arsa için yapılan çekilişin sonuçları ve canlı yayın izleme ekranı...