        Haberler Bilgi Yaşam TOKİ konutlarının yapılacağı il ve ilçeler listesi belli mi? TOKİ 500 bin sosyal konut ilçe dağılımı

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından TOKİ konutlarının yapılacağı il ve ilçeler belli oldu. 19 Aralık'ta banka veya e devlet aracılığıyla başvurularını sona erdiren vatandaşlar 1+1, 2+1 evlerin inşaatının nerelere yapılacağını sorguluyor. 55, 65, 80 metrekare evlerin peşinat ve aylı taksit ödeme planı açıklandı. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut dağılımı nasıl olacak, hangi ilçelere konut yapılacak?

        Giriş: 23.12.2025 - 09:21 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:21
        TOKİ evleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere pek çok ilimizde yapılacak. İlçe ilçe TOKİ 500.000 konut dağılımı haritası da tüm detaylarıyla yayınlandı. Kategorilere ayrılan başvuru sürecinde 55, 65, 80 metrekare 1+1 ve 2+1 örnek daireler de görüntülendi. İşte, 2025 2026 TOKİ konutlarının yapılacağı ilçeler ve detayları

        İSTANBUL, ANKARA, BURSA VE DİĞER İLLERDE TOKİ EVLERİ HANGİ SEMTLERDE YAPILACAK?

        TOKİ 500 bin konutun yapılacak ilçeler belli oldu. Konutlar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel mahalle dokusuna uygun inşa edilecek.

        Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

        En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

        Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

        İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

        Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

        Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

        TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        Konutlar, 1+1 (55 m²), 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²) tiplerinde olacak ve satış fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

        TOKİ EVLERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK, NE KADAR SÜREDE BİTECEK?

        Projeye başvurular, 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında ilgili kanallardan tamamlandı. Şimdi sıra kura çekimi sürecinde.

        İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor.

        TOKİ EVLERİ İL VE İLÇELERİ İLE SAYILARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
