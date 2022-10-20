TOKİ kura sonuçları için geri sayım başladı. Tarihin en büyük sosyal konut projesine 7,5 milyon başvuru yapıldığını açıklayan Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, TOKİ kura çekimi tarihi açıkladı. 81 ilde satışı yapılacak olan konut, arsa ve iş yeri başvurularını tamamlayan vatandaşlar "TOKİ kura ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 TOKİ kura çekimi tarihi...