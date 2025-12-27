TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru sonucu açıklandı mı?
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' TOKİ 500 bin konut için başvuruları 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar, başvuru ücretini ödeyerek e-devlet üzerinden başvurularını tamamladı. Sürecin sona ermesinin ardından TOKİ kura çekiminin yapılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile TOKİ kuralarının ilk olarak hangi ilde başlayacağını duyurdu. Peki, "TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman?" İşte 2025 TOKİ başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 500 bin konut projesinde gözler kura çekiminin gerçekleşeceği tarihe çevrildi. 8 milyon 840 bin başvuru yaptığı proje ile dar gelirli vatandaşlar uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak. 1+1 ve 2+1 konutlara ilişkin hak sahipleri, noter huzurunda belirlenen tarihlerde isim listesi ile canlı yayından açıklanacak. TOKİ taksit ödemeleri ise sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak. Başvuruları olumsuz sonuçlanan vatandaşlar başvuru ücretini iade alabilecek. Peki, "TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ sosyal konut projesi başvuru sonuçları açıklandı mı?" İşte TOKİ ödeme planı...
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ kura çekimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayacak 27 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.
TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ HANGİ İLDE?
TOKİ sosyal konut projesine ilişkin açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." ifadelerini kullandı.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ başvuru sonuçları, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile e-Devlet üzerinden açıklanacak.
TOKİ BAŞVURU BEDELİ İADE EDİLECEK Mİ?
Kura sonucuna göre ismi çıkmayan vatandaşlara ödedikleri 5 bin TL'lik başvuru ücreti iade edilecek.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
YÜZDE 10, PEŞİN 240 AY VADE
“Ev Sahibi Türkiye” sloganı kullanılan kampanya kapsamında 81 ilde TOKİ eliyle 500 bin konut inşa edilecek. Proje ile yüksek konut/kira fiyatlarının da dengelenmesi hedefleniyor. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden aydan itibaren taksit ödemeleri başlamaktadır.
TOKİ TAKSİTLERİ ARTIYOR MU, SABİT Mİ?
TOKİ başlangıç taksit tutarı 6 ayda 1 önceki memur maaş artışı oranına göre güncellenecek.