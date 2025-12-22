TOKİ kura çekimi sonuçları isim isim liste nasıl sorgulanır? TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekim ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 81 ilimizde başlayan sosyal konut başvuruları 10-19 Aralık tarihleri arasında alındı. Başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar 1+1 ve 2+1 evler için gerçekleşecek kura çekimi tarihini araştırmaya başladı. Kura çekimleri, noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek. Peki TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi isim isim liste ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura sonuçları ve isim listesi sorgulaması başladı. Başvuruları bugün sona erecek olan TOKİ başvuru sonuçları ilgili kurumun resmi internet sitesinden duyurulacak. Kuraya hak kazanan vatandaşlar kura sonucuna göre isim listesinde adı yer alacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Peki, TOKİ kuraları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2025 2026 TOKİ kura çekimi takvimi
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, 500 bin sosyal konut projesi için başvuruların 19 Aralık tarihine kadar alınacağı bildirildi. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK
Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.
Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.
Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.
Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?
TOKİ kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün içinde hem TOKİ’nin resmî web sitesinde hem de e-Devlet üzerinden erişime açılacak.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek.
ÖDEME PLANLARI
Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İstanbul'da ise 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler de 2 milyon 950 bin liradan satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 lira, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
Hak sahiplerinin yüzde 5'ini şehit aileleri ve gaziler, yüzde 5'ini engelliler, yüzde 20'sini emekliler, yüzde 10'unu 3 ve daha fazla çocuğa sahip aileler, yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençler, kalan yüzde 40'lık kısmını ise diğer alıcılar oluşturacak.
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için en fazla 127 bin lira olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak.
KURADA ÇIKMAYANLAR BAŞVURU ÜCRETİNİ ALABİLECEK Mİ?
Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini geri alabilecek.