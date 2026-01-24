TOKİ Samsun kurası ne zaman? TOKİ Samsun kura çekim tarihi belli oldu mu?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun kura çekimi için bekleyiş sürüyor. Kura sonucunda Samsun'da toplam 6 bin 397 konut hayata geçirilecek. Başvurularını tamamlayan vatandaşlar, kura takvimini yakından takip ediyor. Peki, TOKİ Samsun kurası ne zaman, hangi gün yapılacak, ilçe kontenjan dağılımı nasıl? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
Ülke genelinde başlatılan 500 bin konut projesi ile kura çekimleri il il yapılmaya devam ediyor. Kura kapsamında Samsun’da 6 bin 397 konut sahiplerini bulacak. Samsun merkez, Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Çarşamba, Havza gibi birçok ilçede konutlar inşa edilecek. Peki, TOKİ Samsun kura çekim tarihi açıklandı mı, ilçe kontenjan dağılımı nasıl olacak? İşte tüm detaylar…
TOKİ SAMSUN KURASI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun’da 6 bin 397 sosyal konut hayata geçiriliyor. Her hafta paylaşılan güncel TOKİ kura takvimi ile Samsun kurası için bekleyiş devam ediyor.
TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi Samsun kura çekim tarihi henüz duyurulmadı.
TOKİ SAMSUN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları,
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr) üzerinden öğrenebilecek.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ SAMSUN İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI NASIL?
TOKİ Samsun kura çekimi sonucunda
Samsun merkezde (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) 3 bin 750,
Alaçam’da 150,
Asarcık’ta 100,
Ayvacık’ta 120,
Bafra’da 500,
Çarşamba’da 300,
Havza’da 140,
Kavak’ta 150,
Ladik’te 142,
19 Mayıs’ta 125,
Salıpazarı’da 120,
Terme’de 300,
Vezirköprü’de 450,
Yakkent’te 50 sosyal konut inşa edilecek.