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TOKİ sanayi sitesi aylık taksitleri ne kadar? 2022 TOKİ sanayi sitesi peşinatı belli mi, ne kadar ödenecek?

TOKİ başvuru tarihleri ve şartları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve konut fiyatları belli oldu. Peki sanayi siteleri başvuru şartları ve ödeme şartları neler?

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  • TOKİ sanayi sitesi aylık taksitleri ne kadar? 2022 TOKİ sanayi sitesi peşinatı belli mi, ne kadar ödenecek?

    TOKİ başvuru şartları ve arsa satış detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından gündemde yerini aldı.  250 bin TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve konut fiyatlarını açıkladı. Peki sanayi siteleri başvuru şartları nasıl olacak? İşte detayları…
  • TOKİ sanayi sitesi aylık taksitleri ne kadar? 2022 TOKİ sanayi sitesi peşinatı belli mi, ne kadar ödenecek?

    SANAYİ SİTELERİ

    TOKİ kuruluşu tamiratla uğraşan küçük işletmelere, oto tamirhanelerine, mobilyacılara ve makine üreticilerine kadar farklı sektörde sanayi alanında çalışan her işletmeciyi barındıracak alanlar kuruyor. Ankara’da 1000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kuruluyor.
  • TOKİ sanayi sitesi aylık taksitleri ne kadar? 2022 TOKİ sanayi sitesi peşinatı belli mi, ne kadar ödenecek?

    SANAYİ SİTELERİNE BAŞVURU ŞARTLARI

    - T.C. Vatandaşı olmak,

    - Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak,

     

    - 1- 18 yaşını doldurmuş olmak,

    - Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi veya Vergi Mükellefi olmak, e-Ticaret yapıldığına dair nace kodu v.b. bilgileri gösterir belgeler,

    - Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde sanayi dükkânı olmaması,

    - Başvuru tarihleri daha sonra duyurulacaktır.
  • TOKİ sanayi sitesi aylık taksitleri ne kadar? 2022 TOKİ sanayi sitesi peşinatı belli mi, ne kadar ödenecek?

    SANAYİ SİTELERİ ÖDEME ŞARTLARI NASIL OLACAK?

    - Başvuru bedeli: 2000 TL

    - İhale sonrası yaklaşık dükkân bedeli üzerinden %10 peşinat bedeli,

    - Kalan bakiye borç banka sözleşmesi sonrasında başlamak üzere 120 Ay vade (6 aylık dönemlerde Memur maaşı artış oranında artış uygulanacaktır.)
  • TOKİ sanayi sitesi aylık taksitleri ne kadar? 2022 TOKİ sanayi sitesi peşinatı belli mi, ne kadar ödenecek?

    SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN

    TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri 14 Eylül – 31 Ekim 2022 arasında yapılacak.

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