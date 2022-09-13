SANAYİ SİTELERİ

TOKİ kuruluşu tamiratla uğraşan küçük işletmelere, oto tamirhanelerine, mobilyacılara ve makine üreticilerine kadar farklı sektörde sanayi alanında çalışan her işletmeciyi barındıracak alanlar kuruyor. Ankara’da 1000, Adana’da 500, İzmir’de 700 olmak üzere toplam 28 ilde 10 bin sanayi sitesi kuruluyor.